De Vergeten Twentse Lente is zo succesvol, dat er meer voorstellingen komen

Na vernieling monument verzets­held Van Loon nu bloemstuk op Hengeloos station gestolen: ‘Respect­loos’

Opnieuw verbijstering bij Zwaan Stassen toen ze zaterdagmorgen in de stationshal in Hengelo het op 4 mei gelegde bloemstuk van Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel water wilde geven. Het was verdwenen. „Eerst wordt het monument voor Theo van Loon vernield en nu dit. Respectloos.”