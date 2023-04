De verre oom van Vitesse heeft bij FC Twente nog een rekening openstaan

Achtervol­ging met hoge snelheid op gestolen auto eindigt in crash: bestuurder opgepakt

Een achtervolging op hoge snelheid door Enschede en Glanerbrug is donderdagmiddag geëindigd met een crash in een sloot. Veertien wagens van de Koninklijke Marechaussee en de politie moesten eraan te pas komen om de bestuurder te stoppen. Hij reed in een gestolen auto. De man is aangehouden, net als twee handlangers.