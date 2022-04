De week in Enschede: de Grote Scooterinvasie en vier andere verhalen uit de stad die handig zijn om te weten

1. Scooters

Hij was half in de struiken gemikt en een paar dagen later lag ie er nog. Een groene deelscooter. De hele wijk was er al hoofdschuddend langsgelopen maar niemand had even de mouwen opgestroopt om het ding overeind te zeulen. Niemand voelde zich eigenaar of had te doen met de eigenaar. En dat is ook logisch. De elektrische deelscooters die op de gekste plekken in Enschede geparkeerd staan, zijn rijdende geldmachientjes van een ondernemer uit het westen. Laat die zelf voor z’n rommel zorgen, denken we.