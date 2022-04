De week in Enschede: wel camera’s bij de fietstunnels maar die filmen niks, en heeft debatteren over vluchtelingen nog zin?

Bedrijf zonder directie door TOM verkozen tot ‘beste’ van Twente

ENSCHEDE – Een bedrijf zonder directie is verkozen tot ‘beste bedrijf van Twente.’ Niverplast uit Nijverdal komt volgens het Twents Ondernemers Magazine (TOM) deze titel voor 2021 toen. Fluidensity is de beste start-up en de Ter Steege Groep uit Rijssen is het ‘Fitste Bedrijf’. Fit in de zin van programma’s die Ter Steege haar medewerkers aanbiedt om gezond te leven.

28 maart