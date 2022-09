De zwiepende tak

Yvette (52) uit Enschede moet huis uit: ‘Bed, bad en brood? Veel vrouwen die uit scheiding komen, hebben die garantie niet’

ENSCHEDE - Yvette Hasselman (52) uit Enschede zit met haar handen in het haar. Nu woont ze nog met haar drie volwassen kinderen in een royale vrijstaande woning, binnenkort vreest ze met hen op straat te staan. Ze is ten einde raad: „Iedereen in ons land heeft toch recht op bed, bad en brood?”

6:47