Debby van der Zande (47) uit Oldenzaal onthult 'ondernemersgeheim' aan haar keukentafel

oefenduel fc twente Waar Messi niet in slaagde, dat lukt Misidjan wel: en hoe

HENGELO - Een wedstrijd van drie keer 45 minuten in de regen, wind en kou is doorgaans niet de meest prettige bijeenkomst. Maar FC Twente kleurde vrijdagmiddag het decor tegen Heerenveen nog alleraardigst in en won met 2-0. Mede dankzij een majestueuze goal, die zelfs de WK-doelman te machtig was.

17:38