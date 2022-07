Definitief géén buitenbad deze zomer in Enschede; motie van gemeenteraad leidt tot niks

Mogelijkheden werden onderzocht, maar al snel bleek het op niets uit te draaien. Het buitenbad van het Aquadrome in Enschede blijft toch echt dicht deze zomer. De motie was ook krachteloos, want de gemeente gaat er niet over en kan ook geen ijzer met handen breken. „Er zit gewoon echt geen andere mogelijkheid op voor Sportaal dan het buitenbad gesloten te houden. Ze hebben echt alles geprobeerd”, aldus Wethouder Niels van den Berg.