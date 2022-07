Demcon uit Enschede zoekt ook in Eindhoven ondernemende studenten en startups op

Na vier jaar hebben Twente, Achterhoek en stukje Duitsland een netwerk van 75 industrie­mu­sea

ENSCHEDE - De Museumfabriek in Enschede, Popmuseum in Gronau en de Museumfabriek Winterswijk. Het zijn drie van de in totaal 75 zogenaamde Ankerpunten in Twente, de Achterhoek en een stukje Duitsland. Het resultaat van een vier jaar durend grensoverschrijdend project, waarbij industriemusea in Nederland en Duitsland met elkaar zijn verbonden.

3 juli