Demy M. stoof roekeloos onder invloed met zeker 100 per uur door Enschede: het kostte 2 mannen het leven

Demy M. had een gewaarschuwd man moeten zijn. Hij verloor ooit zijn beste vriend in het verkeer. Toch stapte hij met veel drank en cocaïne in zijn lijf achter het stuur en joeg in Enschede met zeker 100 kilometer per uur twee jonge mannen de dood in. „Ik weet alleen dat ik op een feestje ben geweest.”