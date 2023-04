Denekampse renner Jelle Johannink heerst in kletsnatte editie Ronde van de Vijver

Tafelten­nis: dramati­sche ontknoping Entac, Blauw-Wit verliest ook laatste duel

Entac had de titel in de derde divisie voor het grijpen, maar kwam uiteindelijk één wedstrijdpunt tekort voor het kampioenschap en promotie. Tweede divisionist Blauw-Wit verloor ook de laatste wedstrijd en komt in het najaar weer uit in de derde divisie.