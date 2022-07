Deniz Dönmez (21) was net raadslid in Enschede maar zoekt nu een nieuwe horizon in Zweden: ‘Ik ben geen jongetje met wie je kunt sollen’

Almelo

„Mijn ouders komen uit Turkije en zijn naar Nederland vertrokken om hier een beter bestaan te krijgen dan dat ze daar hadden. Ik vind gelukzoeker een vervelend en fout woord, want iedereen heeft het recht om ergens anders op jacht te gaan naar zijn eigen geluk. Ze kwamen uit Hatay, een streek in Zuidoost-Turkije, ik ben geboren in Almelo. Helaas, zou ik bijna zeggen. Ik heb een jaar of tien in Almelo gewoond, maar bewaar er geen goede herinneringen aan.”

Leuke stad

,,Mijn ouders zijn vrij snel na mijn geboorte gescheiden. Daardoor ben ik opgevoed door mijn moeder, die toen nauwelijks Nederlands sprak. Ze was afhankelijk van de instanties, zoals de gemeente Almelo. Maar die deed kennelijk altijd moeilijk. Ook de basisschool in Almelo was niet fijn. In Enschede, waar we in Deppenbroek en later Stadsveld belandden, kwam ik in de hemel terecht. Leuke tijd gehad op de Roombeekschool, leuke mensen. Nergens in Nederland is het zo leuk als in Enschede.”