Dennis Schouten deelt bloederige foto's: ‘Vannacht neergestoken in Enschede’

Dennis Schouten is naar eigen zeggen betrokken geraakt bij een steekincident in Enschede. De presentator van het Youtube-programma Roddelpraat laat weten dat een persoon hem in zijn gezicht heeft gestoken in uitgaansgelegenheid Aspen Valley.

Volgens Dennis Schouten vond het steekincident rond 03.00 uur plaats. Het gebeurde volgens de Glanerbrugger uit het niets. „Ik zat met een vriend van mij te praten. We waren bij de bar aan het wachten op onze borrel. Ineens zat ik onder het bloed. Dit is de boete die je kennelijk moet betalen anno 2023 als je een mening hebt in Nederland.”

„Ik neem alle risico’s van mijn mening, mijn werk en mijn programma. Maar wat gaat er in je zieke hoofd om als je met een mes de stad in gaat?”, vraagt de presentator zich af op zijn Instagrampagina. „Ik dank god dat ik niet 5 centimeter hoger ben gestoken. Morgen zal ik aangifte doen.” Volgens Dennis Schouten hebben veel bezoekers het incident zien gebeuren. Hij roept die mensen op om contact op te nemen met de politie.

Roddelpraat

Dennis Schouten heeft samen met zijn collega Jan Roos het succesvolle YouTubekanaal Roddelpraat. In dit programma neemt het tweetal BN’ers op de hak, maar worden ook controversiële uitspraken gedaan. Wekelijks trekt de online show enkele honderdduizenden kijkers. YouTube zelf sprak in het verleden over ‘beledigende content’.

Eerder steekincident

In juli wekte Dennis Schouten ook de indruk dat hij betrokken was bij een steekpartij in Enschede. Bij dat incident waren twee mannen en een vrouw betrokken. Ze kenden elkaar en zouden ruzie hebben gehad in de relationele sfeer. Tegen Shownieuws vertelde Schouten dat hijzelf naar het ziekenhuis moest en er niet vanuit ging dat zijn verwondingen ernstig waren.

Dit zorgde voor grote woede bij Freddy Noordman, het echte slachtoffer van het steekincident. Dennis Schouten bleek niet bij het incident betrokken te zijn. Tijdens zijn programma RoddelPraat maakte Schouten excuses aan Noordman.