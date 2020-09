Dennis Schouten krijgt ongewenste knuffel van Willem Engel: ‘Ik ga me laten testen’

PowNed-verslaggever Dennis Schouten is vandaag tegen zijn zin in omhelsd door Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid. Schouten gaat zich misschien laten testen op corona. ,,Hij knuffelt met zoveel mensen.”

Schouten was aanwezig op het Plein in Den Haag, waar Viruswaarheid demonstreert tegen de aangescherpte coronamaatregelen. Hij sprak daar met Willem Engel, met wie hij vorige week nog overhoop lag nadat hij vragen stelde aan Famke Louise over #ikdoenietmeermee. Volgens Engel ging Schouten ‘te ver’ en hij gaf hem ‘een officiële waarschuwing’, wat door veel mensen werd gezien als een dreigement.

Schouten sprak met Engel vandaag onder meer over die ‘bedreiging’. ,,Het was volgens hem een officiële waarschuwing voordat hij aangifte tegen mij zou doen”, zegt Schouten. ,,Hij kwam vriendelijk over. Ik vond het sowieso absurdistisch. Als Henk Kuipers (leider motorbende No Surrender, red.) zoiets zou zeggen, zou ik angstig zijn, maar van Willem Engel ben ik niet zo onder de indruk.”

‘Snel los gewurmd’

Aan het eind van het ‘best goede gesprek’ vroeg Engel volgens Schouten of hij hem mocht omhelzen. ,,Ik zei: nee, maar hij deed het toch. Dat past in zijn populistische gedrag. Ik vond het niet nodig. Gelukkig wist ik me snel los te wurmen. We hadden allebei een jas aan en het was in de buitenlucht, maar toch. Willem Engel knuffelt wel met heel veel mensen.”

Hoewel op social media mensen zich afvragen of Schouten nu aangifte gaat doen tegen de Viruswaarheid-voorman wegens ‘aanranding’, denkt de PowNed-verslaggever daar niet over. ,,Wat gaat me dat opleveren? Helemaal niks. Ik ga me hooguit laten testen.”