Derde grote brand in zes jaar tijd schokt burgemeester van Brummen

Brummen is voor de derde keer in zes jaar tijd getroffen door een grote brand. ,,Brummen wordt nu door een brand wederom diep in het hart getroffen’’, zegt burgemeester Alex van Hedel. Tijdens het Oktoberfest zal geld worden ingezameld.

Van Hedel doelt daarbij op twee branden in 2013 die er stevig in hakten bij de Brummenaren. In de Ambachtstraat gingen in oktober een meubelzaak, een dierenkliniek en enkele appartementen in rook op.

Een paar weken later kwamen in de buurtschap Oeken bij een brand boven eetcafé Het Ooievaarsnest twee Poolse mannen om.

‘Impact is enorm’

Van Hedel was vrijdag de hele nacht op het Marktplein, waar hij ‘met tranen in de ogen’ zag hoe bakkerij De Winkel en de Blokker inclusief woongedeelte werden verwoest. ,,Godzijdank zijn er geen slachtoffers gevallen. Maar de impact is natuurlijk enorm. In de eerste plaats voor de gedupeerden.’’

Geëmotioneerd vervolgde de burgemeester: ,,Erno de Winkel zag zijn bakkerij in vlammen opgaan. Hij was net twee jaar bezig een mooie zaak op te bouwen.’’

,,Ook voor de mensen van de Blokker-winkel is dit vreselijk triest. Zij wonen boven de winkel en waren niet thuis toen de brand uitbrak. Ze komen zo snel mogelijk terug van een vakantie, heb ik begrepen.’’

Grote saamhorigheid

Het is een zwarte zaterdag in Brummen, vindt Van Hedel. ,,Maar het is ook een dag van grote saamhorigheid geweest. Omwonenden en omstanders hebben de afgelopen nacht zoveel mogelijk geholpen met het leegruimen van bakkerij Jolink, die pal achter de Blokker staat.’’

Ook mensen die van het Oktoberfest kwamen staken hun handen uit de mouwen. , , ,,Sommigen hadden de Lederhosen nog aan. Die hulp en saamhorigheid ontroerden mij.’’

Inzamelen tijdens Oktoberfest

Zaterdagavond, tijdens de tweede avond van het Brummense Oktoberfest, zal geld worden ingezameld voor de gedupeerden van de grote brand aan het Marktplein.

De organisatoren wilden het feest van zaterdagavond eerst afblazen, maar besloten het juist door te laten gaan om zo geld bij elkaar te krijgen voor de getroffenen. De avond begint om 20.30 uur in de grote feesttent op het Marktplein, burgemeester Van Hedel geeft het startschot.