Dertien rijbewijzen afgepakt bij politiecontroles in Oost-Nederland

Hennepkwe­ke­rij ontdekt in Enschede: tweede van de dag op steenworp afstand van eerste

16:31 ENSCHEDE - Na de ontdekking van een hennepkwekerij aan de Papaverstraat, heeft de politie maandagmiddag nóg een in werking zijnde plantage aangetroffen in Enschede. Aan de Benninkburg ontdekte de politie maandagmiddag een kwekerij, in de buurt van de eerste vondst. Onbekend is nog hoeveel planten er in beslag zijn genomen.