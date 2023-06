Deskundige over het nieuwe zwembad van Enschede: ‘Niet heel spannend, kan veel goedkoper’

Het ontwerp zoals het er nu ligt, kan volgens Clausing ook voor 15 miljoen euro worden gebouwd. Zonder bijkomende kosten (4,1 miljoen), dat wel. Hij weet waarover hij praat. Hij was als bouwbegeleider bij veel zwembaden betrokken. Een van zijn belangrijkste taken: kostenbeheersing. Hij houdt architect en constructeur bij de les als het gaat om onnodige uitgaven. En dat scheelt al snel miljoenen euro’s, is zijn ervaring.