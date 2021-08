Deukentrapper houdt al maanden huis bij invalideplaatsen Enschedees appartement

VIDEO Grote ‘Twentse’ insecten staan nu in de tuin van paleis Soestdijk: ‘Verhaal­lij­nen creëren op vette locaties’

3 augustus SOESTDIJK – ‘Kun je dit niet ook eens in het westen van het land doen?’, werd Tim Lammers vorig jaar gevraagd na zijn succesvolle evenement Big Insects in Denekamp. Dus is er deze weken sprake van een kleine Twentse invasie bij paleis Soestdijk, met ook macrofoto’s van de Deldense Marit van Ekelenburg.