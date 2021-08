‘Deukentrapper’ is voorlopig van de straat; Enschedese gedupeerden opgelucht

ENSCHEDE - De man die ervan wordt verdacht bij de Nassauborgh in Enschede al maanden grote deuken te trappen in auto’s is voorlopig van straat gehaald. Hij is met een zogenaamde ‘zorgmachtiging’ verplicht opgenomen in een psychiatrische instelling. Bij de gedupeerde bewoners van het appartementencomplex is de opluchting groot.

Van bewoners zijn zeker twaalf auto’s in de afgelopen maanden flink beschadigd. Sommige wagens zijn al drie keer te pakken genomen. De totale schade loopt in de vele duizenden euro’s. Los van de schade was de onrust in het complex groot. Bijna alle beschadigde auto’s staan op (gereserveerde) invalideplekken direct bij het complex. Of de dader specifiek uit was op die invalideplekken is onduidelijk.

De gedwongen opname is in samenspraak gegaan tussen politie en de Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW), die de man begeleidt. Zij vroegen de rechter een zorgmachtiging af te geven. De bewoners beklaagden zich eerder over de politie, die in hun ogen te weinig voor hen zou doen.

Angst

Marie Blok, één van de gedupeerden, is opgelucht. „Eindelijk is er dan toch wat gebeurd. Niemand hier durfde intussen de auto te laten maken, uit angst dat het daarna meteen weer mis zou gaan.” Ook haar auto is twee keer te pakken genomen. Beide voorspatborden zijn diep ingedeukt. „Zo wil je niet doorrijden. Maar ik durfde het niet te laten maken. Je raakt elke keer iets van je no-claim kwijt.”

De bewoners zelf wezen al naar de bewuste cliënt, maar hadden hem nooit daadwerkelijk zien trappen. De politie zei toen dat zij met dat vermoeden niet veel konden doen, zonder concreet bewijs.

Volledig scherm Al 12 auto’s werden rond het complex al flink beschadigd. © Emiel Muijderman

Getuigen zag hem schoppen

Nadat de bewoners hun verhaal deden in de Tubantia heeft zich bij hen een getuige gemeld. Deze heeft hem enkele weken geleden met kracht tegen twee auto’s zien schoppen en is hem daarna gevolgd naar de woning waar hij naar binnen ging. De getuige bleek dat - inclusief signalement en het vermoedelijke woonadres - doorgespeeld te hebben aan de politie. De bewoners waren daar echter tot hun verbazing nog helemaal niet van op de hoogte. Marie Blok”: Je zou toch verwachten dat de politie ons zelf al met deze getuige in contact had gebracht.”

De verklaring van de getuigenis is in elk van belang geweest bij het inzetten van een hulptraject. De politie doet nog verder strafrechtelijke onderzoek. Ze hebben de man formeel nog niet aangemerkt als verdachten. Of hij na behandeling terugkeert in de buurt is onduidelijk. De RIBW doet vanwege privacy geen mededelingen.

Met een zorgmachtiging kan een rechter iemand verplicht laten behandelen. Dat kan via de nieuwe ‘ wet verplichte ggz’. Een zorgmachtiging is mogelijk als een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel. Maar alleen als verplichte zorg de enige manier is om het ernstig nadeel weg te nemen.

Volledig scherm Een aantal gedupeerde bewoners bij één van de gedeukte wagens. © Emiel Muijderman