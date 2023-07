Deuren van het oude Dorpshuis in Glanerbrug uit de sponning geramd: bewoner rijdt per ongeluk naar binnen

Donkere wolken boven bouw in Twente door optelsom van problemen: 'Het stokt’

De rente is hoog, de bouwgrond duur en er zijn te weinig ambtenaren die een stuk grond op papier kunnen omtoveren tot een woonwijk. Er moeten binnen nu en 7 jaar nog tienduizenden huizen in Twente bij, maar Lucas Haafkes, voorzitter van de Twentse afdeling van Bouwend Nederland, heeft er een hard hoofd in. „De vertraging is enorm.”