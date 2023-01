‘Deurningerstraat in Enschede als 30 kilometerweg is symboolpolitiek’

Met poll en video Zeg het maar: wel of geen geldig doelpunt van Heracles Almelo?

ALMELO - Het was hét moment van de bekerwedstrijd tussen Heracles en Go Ahead Eagles: het afgekeurde doelpunt van de Almeloërs in de tweede helft van het duel. Het beeld hield de gemoederen na afloop flink bezig.

