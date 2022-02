Deurwaarder legt beslag op computers van Sanderinks vriendin Rian van Rijbroek

VIDEO Mysterieu­ze ‘flitspaal’ in Enschedese woonwijk schrikt hardrijden­de automobi­lis­ten af

ENSCHEDE - Een mysterieuze ‘flitspaal’ is vrijdagochtend opgedoken aan de S.L. Louwesstraat in de Enschedese wijk Stadsveld. Het is een actie van buurtbewoners. Die klagen al langer dat er veel te hard wordt gereden in hun buurt.

