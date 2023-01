Deze 6 meiden uit Almelo zitten in de finale van Miss Beauty of Overijssel 2023

indebuurtWie is de mooiste dame of tiener van Overijssel? Om die titel strijden de finalisten die gekozen zijn voor Miss Beauty of Overijssel en Miss Teen of Overijssel. De verkiezingen van 2023 zijn in volle gang. Leuk: zes meiden uit Almelo zijn in de race en wij stellen ze hierbij aan je voor.

De finales van Miss Beauty en Miss Teen of Overijssel 2023 zijn op zondag 19 maart in Hardenberg.

Dilara Cosar (18)

Eén van de genomineerden voor de titel Miss Beauty of Overijssel 2023 is Dilara uit Almelo. Ze is 18 jaar en woont op De Riet. Dit jaar doet ze examen op het Canisius en na de zomer wil ze naar de Universiteit van Amsterdam. Ze gaat daar de Engelstalige studie Business Administration volgen.

Iets betekenen

De Almelose wil graag de verkiezing winnen. “Ik wil winnen, omdat ik iets wil betekenen voor de huidige generatie waar ik in zit. Sociale media zorgen voor veel onzekerheden bij vrouwen. Het geeft een beeld af, van hoe een ideale vrouw zich moet gedragen en eruit moet zien. Ik ben hier absoluut op tegen. Sociale media moeten juist de diversiteit van een vrouw laten zien en juist laten zien dat elke vrouw zelf al mooi en slim genoeg is. Daar sta ik voor en ik wil dit aan iedereen bewijzen.”

Influencer in de toekomst

Dilara werkt nu nog bij de Nettorama in Almelo, maar heeft al grootse plannen voor de toekomst. “Ik wil graag mijn eigen bedrijf starten en verder wil ik iets met sociale media doen, misschien word ik wel influencer. Modellenwerk, foto’s maken en influencing zijn onderwerpen die mij erg interesseren.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Dilara Cosar © Eigen foto

Ece Gonuldas (24)

Ece is ook in de race voor de titel van Miss Beauty of Overijssel 2023. Ze is 24 jaar en woont op het Kollenveld.

Eigen bedrijf

Ece volgt een hbo-opleiding en runt het bedrijf House of Diamonds, waarmee ze sieraden verkoopt. “Ik zit nu in mijn laatste jaar van de opleiding Hotel- en Eventmanagement aan Hogeschool TIO en ben nu druk bezig met mijn scriptie.” Over een maand heeft ze haar hbo-diploma in the pocket, vertelt ze. Alle tijd om zich volledig te focussen op de finale.

Voorbeeld voor vrouwen

Waarom Ece de verkiezing wil winnen? “Ik wil een voorbeeldfunctie hebben voor alle vrouwen. Mij is altijd verteld dat ik niks kon in het leven. Ik wil nu iedereen mee geven dat dit wel kan, zolang je maar in jezelf gelooft. Waar een wil is, is een weg.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Ece Gonuldas © Roy Froma

Esther Teeuw (18)

Esther is ook finalist voor Miss Beauty of Overijssel 2023. Ze is 18 jaar en doet vwo op het Noordik in Almelo.

Presentator op tv

“Ik zit nu in mijn examenjaar en ben erg druk met school. Daarnaast doe ik aan wedstrijdzwemmen, waar ik meerdere keren in de week voor train. Hierdoor heb ik tijdelijk mijn bijbaantjes even opgezegd, want ik wil me goed kunnen focussen op de verkiezingen en de finale. Wat ik later precies wil worden weet ik nog niet. Waarschijnlijk iets in de media of communicatie. Iets waar de extrovert in mij iets mee kan. Als kind wilde ik altijd presentator worden op televisie, wie weet komt die droom nog uit.”

Dromen van de titel

Voor nu droomt Esther nog van de titel. “Ik heb het heel erg naar mijn zin heb in de competitie en ik wil laten zien dat je ook zonder modellencontracten en connecties zou kunnen winnen, gewoon om wie je bent. Ik wil meegeven aan meiden die zich niet goed genoeg voelen om zich aan te melden, omdat ze misschien wat minder ervaring hebben en dat die ervaring wel komt zolang je goed meedoet in het proces. Mijn ultieme droom is om mee te doen aan Miss Beauty of The Netherlands en Miss Earth.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Esther Teeuw © Eigen foto

Julia Golstein (16)

Naast Miss Beauty is er ook de verkiezing voor Miss Teen of Overijssel 2023. Eén van die tieners is Julia Golstein. Ze is 16 jaar oud, woont in het centrum van Almelo en werkt als kassamedewerker bij de Jumbo. Op het ROC in Almelo volgt ze de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Podiummens

Julia staat graag op het podium, zo laat ze weten aan indebuurt. “Ik hou erg van zingen, dansen en acteren. Ik droom er al mijn hele leven van om beroemd te worden. Stiekem hoop ik natuurlijk dat deze grote droom ooit uit mag komen.”

Betere wereld

Waarom Julia graag wil winnen? “Ik ben sociaal, hou ervan om op het podium te staan en ik vind het belangrijk om mijn mening over zaken in de wereld te delen met meer mensen, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat alle nare dingen de wereld uitgaan. Dat het alleen nog maar beter kan worden in de wereld.”

Volledig scherm Julia Golstein © Eigen foto

Mashanda Jonathans (16)

Mashanda is ook finalist voor Miss Teen of Overijssel 2023. Ze is 16 jaar oud en woont op De Riet.

Best Young Make-up Artist

Op het ROC in Almelo volgt Mashanda de opleiding tot schoonheidspecialiste. Ze leeft helemaal in de beautywereld en is goed met make-up. Vorig jaar won ze het tv-programma “Make-up Cup” op NPO Zapp. “Ik mag mezelf nu Best Young Make-up Artist van Nederland noemen.” Maar ze is er nog niet, vindt ze zelf. “Ik hoop Nikkie de Jager achter na te gaan en internationaal make-upartiest te worden. Uiteindelijk zou ik graag Hollywoodsterren willen opmaken.”

Vooroordelen wegnemen

Mashanda wil graag de verkiezing winnen. “Ik wil het vooroordeel wegnemen dat een miss alleen een mooi popje moet zijn, het gaat juist ook om je innerlijk, persoonlijkheid en presentatie. Veel mensen denken dat missen alleen maar mooi moeten zijn en op de catwalk moeten lopen, maar het is zoveel meer dan dat.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Mashanda Jonathans © Eigen foto

Tess Platerink (16)

Tess is de laatste finalist uit Almelo voor deMiss Teen of Overijssel 2023. Ze is 16 jaar oud, woont op de Aalderinkshoek en zit in haar laatste jaar op het Alma College in Almelo.

Horecamedewerker

Naast dat Tess druk is met de verkiezingen, heeft de Almelose een bijbaantje in de horeca. “Ik heb het daar echt super naar mijn zin. Vooral door de gezelligheid met klanten en collega’s. Zij maken mijn dag altijd compleet.” Tess weet nog niet goed wat ze na haar middelbare school wil doen. “Ik denk er over na om de opleiding voor Event Management te kiezen, maar dit kan ook nog heel anders lopen.”

Doorzettingsvermogen

Waarom Tess de verkiezing moet winnen? “Ik draag een persoonlijk verhaal met mij mee en hiermee hoop ik een inspiratie te kunnen zijn voor vele anderen. Ik heb veel doorzettingsvermogen, wat naar mijn idee zeker niet kan ontbreken bij een echte miss.”

Volledig scherm Tess Platerink © Eigen foto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!