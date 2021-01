Deze advocaat wil relschoppers niet bijstaan: ‘Ik hoop dat u veroordeeld wordt’

Ruim 200 bekeurin­gen en 40 arresta­ties bij Twentse coronarel­len: ‘Weten ouders wel wat hun kinderen doen?’

26 januari ENSCHEDE - Veertig arrestaties en meer dan tweehonderd bekeuringen. Dat is de voorlopige balans van twee avonden coronarellen in Twente. Zondagavond was de politie verrast door de omvang van de rellen in Enschede, maandagavond werd een herhaling daarvan in de kiem gesmoord door vroegtijdig in te grijpen.