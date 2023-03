Deze Haaksbergenaren maken zich sterk voor water: ‘De wc doorspoelen kan ook met regen’

Wrang: net nadat Ons Huis brandweren­de maatrege­len aanbrengt, overlijdt er iemand bij brand in ’t Achter­voort

Wooncomplex ’t Achtervoort heeft al jaren een slechte reputatie, mede door klachten over achterstallig onderhoud. Afgelopen dinsdag kwam een bewoner om het leven door brand. Wrang, want volgens corporatie Ons Huis, eigenaar van het complex, is recent juist geïnvesteerd in de brandveiligheid.