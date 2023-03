Deze rijschoolhouder begint als eerste in Twente met elektrische rijlessen: ‘Extra verdienen? Kan er twee brandstofauto's van kopen’

Faruk B. (44) uit Enschede stalkt en dreigt ex: ‘Jij gaat de grond in, levend de grond in!’

„Jij gaat de grond in. Levend de grond in!” Het is een van de vele bedreigingen die Faruk B. (45) uit Enschede in de tweede helft van 2021 uit tegen zijn ex. Bijna twee jaar later staat hij terecht voor de rechtbank in Almelo. Officier van justitie Grooters eist vrijdag een celstraf van 97 dagen waarvan 60 dagen voorwaardelijk.