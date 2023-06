Deze selectie was top, maar nu moet blijken hoe ver FC Twente zelf is

met video ‘Poah’, wat is het heet op Poah-dag! Het had van weerman (en John Deere-fan) Gerrit wel een graadje minder gemogen

Als de weerman een feestje geeft, kan de zon natuurlijk niet ontbreken. Maar zaterdag, op zijn tiende Poah-dag, had het ook voor Gerrit Vossers wel een tandje minder gemogen. 30 graden in de nauwelijks beschikbare schaduw is zelfs voor een diehard John Deere-fan iets te veel van het goede.