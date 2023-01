Deze twee Hengelose restaurants gaan dicht: corona en stijgende kosten geven de nekslag

OM eist taakstraf­fen voor overval met lokmeisje in park Enschede, verdachten vreesden opdrachtge­ver, ‘Mensen waren als de dood voor hem’

Verdachten Sander A. en Quinten R. moeten van de officier van justitie 180 uur werken omdat zij in 2019 met geweld een man probeerden te beroven in een park in Enschede. Het slachtoffer was daar voor seks, maar zijn date bleek een lokmeisje te zijn. De rechtbank in Almelo stelde de strafzaak tegen de verdachte jonge vrouw uit tot later dit jaar.

