Deze winkel vertrekt uit hartje Enschede (en houdt leegverkoop)

“Ik zeg weleens dat je beter tien winkels kunt hebben dan twee”, zegt eigenaar Sandra Assink. “Ik wil me focussen op één winkel en de webshop. De winkel in Hengelo zit al 52 jaar op dezelfde plek en we zijn bezig met een vernieuwde webshop. Daardoor heb ik minder tijd om de vestiging in Enschede erbij te doen.”

P@ssage5 Bodywear

Dat betekent niet dat je voortaan geen kousen meer kunt kopen in de Haverstraatpassage. “Mijn collega Kim van Kralingen opent een soortgelijke winkel in het pand: P@ssage5 Bodywear. Dat is voor haar een wens die uitkomt. We blijven samenwerken zodat we onze klanten nog steeds goed kunnen bedienen.”

Leegverkoop

In het Enschedese filiaal van Elzinga Kousen is in de maand maart een leegverkoop. Op de complete collectie geldt 30 procent korting.

Volledig scherm Leegverkoop bij Elzinga Kousen © indebuurt Enschede

Laatste verkoopdag

Sandra draait op donderdag 30 maart om 20.00 uur de deur van Elzinga Kousen op slot. Op dinsdag 4 april is op hetzelfde stekkie de opening van P@ssage5 Bodywear. Heb je in de tussentijd toch echt die ene kanten panty nodig voor een feestje? Neem dan een kijkje bij Elzinga aan de Enschedesestraat 8 in Hengelo of shop ‘m online.

