Die Enschedese klojo die het over een vrouwtje heeft? Die moet je meenemen naar Barbie voor een lesje beschaving voor beginners

FC Twen­te-fan schrijft van zich af na ‘k*tweek’: ‘Onverlaten maken onze naam te schande’

FC Twente is door in Europa, maar dat is ook het enige positieve. „Het was gewoon een k*tweek”, zegt fan Mathijs Nicolai, in een Zweedse kroeg, na het gelijkspel tegen Hammarby IF. Hij schreef zijn gedachten van zich af. ‘Onze naam is te schande gemaakt door een stel onverlaten.’