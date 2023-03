Die vlaggen zouden er best nog lang kunnen hangen

Paus Franciscus is broos en zwak geworden. Wie kan hem opvolgen?

Op 13 maart was het precies tien jaar geleden dat de Argentijn Jorge Mario Bergoglio tot de opvolger van de teruggetreden paus Benedictus XVI, de Duitser Joseph Ratzinger, gekozen werd. Het zware ambt heeft bij paus Franciscus thans zijn tol geëist. Zijn gezondheid is zienderogen achteruitgegaan. De paus is broos en zwak geworden.