Diepenheimse ‘tijdcapsule’ sluit binnenkort, in de hoop dat deze in 2123 geopend wordt: ‘Gaan we zelf niet meemaken’

Het is warm, deze zaterdagmiddag op het terras bij Herberg De Pol in Diepenheim. Mensen zoeken verkoeling onder de parasols, maar iets verderop - in het zonnetje - staat een grote kist. Deze is inmiddels gevuld met een flinke lading enveloppen, teveel om in één oogopslag te kunnen tellen. „Het is druk vanmiddag”, vertelt Ingeborg Wind lachend. Samen met Erica Kistemaker is zij een van de initiatiefnemers.