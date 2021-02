Dierenvriend Gerry uit Enschede moet een einde maken aan zijn woonkamervijver: ‘Maar ik kan nu weer genieten van het leven!’

VideoENSCHEDE - Gerry Grouwe geniet elke dag van zijn grote koikarpers en waterschildpadden. Niet in een reguliere vijver in de tuin, maar in een tot vijver omgebouwd kinderzwembad in zijn eigen woonkamer. Drie hoog. Woningcorporatie Domijn is minder blij met de vijver en eist in een kort geding dat de dierenliefhebber zijn vijver verwijderd.