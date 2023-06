Dikkerscomplex Hengelo maakt plaats voor 300 appartementen

Beschouwing | Met video FC Twente speelde sinds de tijden van Preud’homme niet zo aantrekke­lijk meer

FC Twente laat elke tegenstander in Enschede slecht lijken. Dat is een groot compliment voor de ploeg, die op het laatst van het seizoen op zijn best is. Het team van Ron Jans speelt het voetbal waar elke supporter en liefhebber blij van wordt.