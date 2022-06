Directeur Museumfabriek en Rijksmuseum komt met verrassende mededeling: ‘Goudschat uit Hezingen blijft alsnog in Twente’

Enschedese judoka Jelle Snippe verovert goud in Madrid

ENSCHEDE - De Enschedese judoka Jelle Snippe heeft op de European Open in Madrid de gouden medaille veroverd in het zwaargewicht (+100 kilogram). De 23-jarige rekende in de finale af met zijn tegenstander, de Oekraïner Oleksii Halaka. Het was voor Snippe alweer zijn vierde toernooizege in de zwaarste gewichtsklasse.

13 juni