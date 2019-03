Directeur zorgbureau na casinoverbod in Enschede met zorggeld naar Las Vegas

Het zorgbedrijf Victorie ligt al geruime tijd onder vuur. Uit een rapport van de Sociale Recherche Twente (SRT) blijkt dat de directeur onder meer in een periode van drie jaar 703 keer het casino bezocht waarbij ze tonnen aan zorggeld, zo nu en dan vergezeld door cliënten, uitgaf.



Daarnaast zou ze met de urenverantwoording hebben gesjoemeld: volgens de administratie van het zorgbureau werden minder uren gewerkt dan er werd gedeclareerd. Het was voor Almelo aanleiding om niet meer verder te gaan met het bedrijf.



Vrijdag in kort geding eiste Victorie geld. Het bedrijf zegt gewoon zorg te leveren aan vijf cliënten die 24 uur per dag zorg en begeleiding krijgen. De gemeente zegt dat deze mensen herhaaldelijk een alternatief is aangeboden maar dat ze weigeren daarop in te gaan. Volgens de raadsman van Victorie zit het anders in elkaar: de mensen hebben geen andere mogelijkheid omdat alle andere instellingen deze cliënten afwijzen. Een vergoeding voor de geleverde zorg is volgens de eisende partij dan ook noodzakelijk, betoogde hij.

Afspraken

De gemeente beweert dat daarover afspraken zijn gemaakt met Victorie. Er zouden stukken worden aangeleverd door het zorgbureau. Hieruit moest blijken in welke mate er zorg is verleend aan de resterende cliënten. Op basis daarvan zou de gemeente bepalen wat een gepaste vergoeding is.



De advocaat van Victorie heeft daar zo zijn twijfels over. Hij vreest dat de gemeente de vergoeding gaat verrekenen met nog door de gemeente terug te vorderen zorggelden. Daar heeft Victorie op dit moment niets aan.



De impasse kwam ten einde toen de casinobezoeken aan de orde kwamen. Basmarian bleef in het verleden geld vergokken, zelfs na veelvuldige waarschuwingen van de accountant en de adjunct-directeur van het zorgbureau. Door tonnen over te boeken van het bedrijf naar haar privérekening, kon ze zich de casinobezoeken permitteren. Nadat een medewerker van het casino haar vroeg hoe ze aan deze grote bedragen kwam, zou Basmarian hebben verklaard dat zij directeur van een instelling was, en daarom de beschikking had over grote hoeveelheden geld. In april werd haar daarom al een casinoverbod opgelegd.

Schorsing