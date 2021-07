Disco Aspen Valley treft geen blaam bij mega-uitbraak: ‘Eén persoon zorgde voor alle besmettingen’

Politie Enschede zoekt getuigen conflict op Pathmossin­gel: man zwaait met mes

28 juli ENSCHEDE - Op de Pathmossingel in Enschede heeft woensdagavond een conflict plaatsgevonden. De politie meldt dat hierbij in ieder geval één voertuig beschadigd is geraakt. Wat er exact is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk.