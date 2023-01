Dit AH-filiaal in Enschede gaat verbouwen en sluit daarom tijdelijk de deuren

De Appie aan de Rijnstraat 20 in Enschede ondergaat een complete verbouwing. Het filiaal krijgt bredere gangpaden, twee extra zelfscankassa’s en een grotere versafdeling. Ook vind je in de vernieuwde winkel een pakketkluis. Daar kun je straks Bol.com-pakketten en pakketjes van andere – bij Budbee aangesloten – webshops ophalen en retourneren.

Nieuwe indeling, zelfde sfeer

De winkel krijgt dan wel een flinke make-over, de sfeer blijft hetzelfde, belooft supermarktmanager Edwin Oude Wesselink in een persbericht. “Die nemen we natuurlijk gewoon mee. Het wordt in onze vernieuwde Albert Heijn dus net zo gezellig.” Leuk weetje: de AH zit al sinds 1969 in het winkelcentrum in Deppenbroek.