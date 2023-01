Dit is Brownies & Downies in Almelo: horeca met een sociale inslag, en niet te veel prikkels

ALMELO - Het is een beproefd recept dat zijn succes in Nederland al lang heeft bewezen. Een lunchroom met een personeelsteam waarin alle ruimte is voor dagbesteding en stages voor medewerkers met een beperking. Almelo heeft sinds deze week aan het Waagplein ook een Brownies & Downies. Hoe is het daar? We nemen de proef op de som.