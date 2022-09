Dit is de winnende foto van de Tubantia lezersactie ‘Zomerfoto 2022’

Bert Winterink uit Hengelo is samen met zijn vrouw op de terugreis van een tripje met vrienden naar Duitsland. Dus nee, de krant van vandaag heeft hij nog niet ingezien. „Maar ik kreeg van alle kanten bericht dat mijn inzending is geplaatst”, aldus een opgetogen Winterink. „Wat?! Zeg je me nu dat ik de hoofdprijs heb gewonnen? Een iPad? Nee, dat wist ik nog niet.”

Nooit eerder stuurde Winterink een foto in, ook niet in voorgaande jaren. „Ik ben niet zo van die acties. Maar deze foto is bijzonder voor mijn vrouw en mij. Omdat wij hierop zien hoe onze dochter Rianne voor het eerst in haar leven zo’n hoge hangbrug trotseert, met dank aan haar vriend Wouter. Ons weekend kon al niet meer stuk en nu al helemaal niet meer.”

Cijfers en getallen

Net als voorgaande jaren was ook dit jaar het aantal inzendingen overweldigend. Maar liefst 2.730 lezers stuurden in totaal 4.299 foto’s in, die in onze online galerij 51.566 keer werden bekeken. Winnaar Bert verheugde zich er elke ochtend op: „Gewoon leuk, fotootjes kijken van andere mensen op vakantie. En dan die verhaaltjes erbij.”

Opvallend was het aantal inzendingen vanuit het buitenland. Na twee ‘coronajaren’ stonden de foto’s in 2020 en 2021 vooral in het teken van vakantie in eigen land, maar dit jaar kwamen er aanmerkelijk meer kiekjes uit verre oorden binnen.

Hieronder de winnaars van de weekprijzen nog even op een rij. Nogmaals dank voor de korte inkijkjes die u ons en uw medelezer gaf vanaf uw vakantieadres.

Weekwinnaars op een rijtje

Kunst op het wad

Volledig scherm ,,In de avondzon een bezoek gebracht aan het landschapskunstwerk De Streken van Marc van Vliet bij Oosterend op Terschelling. De Streken is een getijdeninstallatie die met het tij mee verandert. Een verstilde, sacrale plek met uitzicht op het wad.” © Gerda Mulder, Oosterbeek

Brokjes van Bo

Volledig scherm „Bo gaat altijd met mij mee de damherten voeren op de Hamberg. Dit damhert heet Grapperhaus.” © Dinand ten Brinke, Enter

Meewandelende tak

Volledig scherm „We zijn geen ochtendmensen, maar voor deze onvergetelijke zonsopgang zijn we om 04.00 uur richting Hierve el Agua gereisd. Deze natuurlijke infinitypool, bovenop een versteende waterval, is te vinden in Mexico. De zon tussen de bergen zien opkomen, met haar prachtige kleuren, is een moment om nooit te vergeten.” © Manon Dekker, Rijssen

Huubs knieval voor Merette

Volledig scherm „Onze dochter Merette (die het Syndroom van Down heeft) stond op 16 juli de hele avond vooraan bij het laatste concert van De Dijk in Deventer. En uiteindelijk zong Huub van de Lubbe: ‘Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan’ voor Merette, op zijn knieën.” © Monica Sluiseman, Deventer

Fotoshoot van een fotoshoot

Volledig scherm „Op Santorini is het een hype om een fotoshoot te maken met een ‘fl ying dress’. De jurk kun je uitkiezen in verschillende kleuren en met de harde wind die er altijd op het eiland waait krijg je prachtige plaatjes. Hier heb ik een fotoshoot van een fotoshoot gemaakt.” © Mirel Bosma, Almelo

Eilandhoppen

Volledig scherm Zelfs bij lagere zomertemperaturen vermaakt Sep zich prima aan de Noorzeekust bij Julianadorp. © Ida Bijlsma, Doetinchem

Ongerepte natuur

Volledig scherm „Het ultieme vakantiegevoel in Noorwegen, het land van indrukwekkende fjorden en hel varen Petra en ik naar een verlaten strandje met dit adembenemende uitzicht, om te vissen, zwemmen, en één te zijn met het ongerepte natuurschoon!” © Eric Schol, Lonneker