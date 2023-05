‘Dit is voor FC Twente misschien wel het moment om Gijs Smal voor een mooi bedrag te verkopen’

Voor jou geproefd Sage aan de Lange­straat in Enschede: authentiek Azië met best wel lef

Zo puur mogelijke gerechten van de mooiste ingrediënten. Dat is de visie van het nieuwe restaurant Sage aan de Langestraat in Enschede. Een wereldreis op culinair gebied, tenminste als we de website mogen geloven. En dat alles in een urban interieur vol graffiti en neonlicht.