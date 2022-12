Dit is waarom er vandaag geen of een andere editie van Tubantia op jouw deurmat ligt

Door technische problemen is de editie Enschede van De Twentsche Courant Tubantia niet gedrukt. Alle edities die wel zijn gedrukt worden mogelijk later bezorgd. Het kan zijn dat de krant niet kan worden bezorgd. Door de problemen ontvangt een deel van de abonnees niet de editie die doorgaans op de mat ligt.

Abonnees kunnen vandaag alle edities van De Twentsche Courant Tubantia ook lezen in de digitale krant.

Oorzaak

Oorzaak van de technische problemen is een stroomdip in de omgeving van Haarlem, Amsterdam en Den Haag. Met name de drukkerij in Amsterdam werd getroffen door de stroomstoring. In deze drukkerij van DPG Media worden de kranten van De Twentsche Courant Tubantia gedrukt. Lees hier de digitale krant.

De stroomdip raakte drie drukkerijen van het concern. De drukkerij in Den Haag werd nog het minst getroffen. Amsterdam heeft er lang uitgelegen; Best had andere productieproblemen.

Na de herstart na de stroomstoring, ontstonden baanbreuken in Amsterdam. Verplaatsen van Tubantia naar Best bleek niet mogelijk, omdat er niet zo snel zo veel vervoer is te organiseren. De persen waarop we eerst nog de edities van De Gelderlander en Tubantia wilden drukken, raakten steeds in storing.

Door de enorme vertraging is er een risico dat de edities van Tubantia niet kunnen worden bezorgd.