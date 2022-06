Dit jaar bijna 50 procent meer woninginbraken in Overijssel

ENSCHEDE – De eerste vijf maanden van 2022 is er 677 keer ingebroken in Overijssel. Dat is een forse toename van bijna 50 procent ten opzicht van 2021. Het lijkt erop dat het wegebben van corona daarbij een grote rol speelt.

De stijging van het aantal inbraken blijkt uit een analyse van Independer op basis van meest recente data van de Nationale Politie. Wel zijn de verschillen groot tussen de Overijsselse gemeenten. De sterkste absolute stijging vond plaats in Enschede, terwijl het aantal inbraken juist het sterkst afnam in Hengelo.

In Enschede sloegen inbrekers dit jaar 168 keer toe, in 2021 ging het nog om 100 incidenten (+68). Nergens in Overijssel was de absolute stijging zo sterk. Ook in Deventer (+33), Zwolle (+27) en Hof van Twente (+19) wordt dit jaar veel vaker ingebroken.

Het aantal woninginbraken steeg overigens niet in elke Overijsselse gemeente. Zo waren van januari tot en met mei namelijk juist veel minder inbraken in Hengelo (-17). Ook in Haaksbergen (-10) en vier andere gemeenten in Overijssel is sprake van een daling.

Eerder daling door corona

De huidige stijging valt onder meer te verklaren door de daling waar voorgaande jaren door corona juist sprake van was. Het aantal woninginbraken daalt sowieso al jaren, maar bij het uitbreken van de coronacrisis kelderden ze echt diep, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek. In april en mei 2020 waren er bijvoorbeeld ongeveer de helft minder woninginbraken dan in dezelfde maanden van 2019.

„Die daling”, zegt het CBS, „hield ongetwijfeld verband met het feit dat Nederlanders minder vaak van huis waren voor werk of voor plezier.” Tussen september en december 2020 steeg het aantal woninginbraken, net als in eerdere jaren, maar de stijging was een stuk kleiner dan normaal. In de eerste maanden van 2021 daalde het aantal woninginbraken weer.

Inbraakkans per gemeente

Door het aantal woninginbraken af te zetten tegen het aantal huishoudens, is de ‘inbraakkans’ per gemeente te bepalen. In Oldenzaal blijkt de kans op inbraak dan het grootst. Per 1.000 huishoudens werd hier van januari tot en met mei 2,77 keer ingebroken. Dit is veel hoger dan het provinciale gemiddelde van 1,32 inbraken per 1.000 huishoudens. De top 5 gemeenten in Overijssel met de grootste kans op inbraak is als volgt:

1. Oldenzaal (2,77 inbraken per 1.000 huishoudens)

2. Hof van Twente (2,73 inbraken per 1.000 huishoudens)

3. Staphorst (2,49 inbraken per 1.000 huishoudens)

4. Enschede (2,11 inbraken per 1.000 huishoudens)

5. Deventer (1,94 inbraken per 1.000 huishoudens)

In Raalte is de kans op inbrekers juist het kleinst. De eerste vijf maanden van 2022 werden hier slechts 0,19 inbraken geregistreerd per 1.000 huishoudens.