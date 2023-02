Dit kleine station is volgens reizigers de beste in Twente, laatste plek voor Glanerbrug

bekijk elk stationTreinreizigers vinden Hengelo Gezondheidspark het beste station in deze regio. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek dat I&O Research in opdracht van NS en ProRail heeft uitgevoerd over álle treinstations van het land. Hengelo Gezondheidspark krijgt een rapportcijfer van 7,7 en staat daarmee landelijk op de 41e plaats.

Hengelo Gezondheidspark werd in 2012 in gebruik genomen en ligt op de lijn die rijdt tussen Zutphen en Oldenzaal. Momenteel rijden er treinen van Keolis langs het station. Gezondheidspark heeft geen stationsgebouw en maar één perron.

Het station wordt vooral gebruikt voor bezoekjes aan het naastgelegen ziekenhuis ZGT, op loopafstand van het treinstation. Daardoor is het treinstation ook goed bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn, zoals hellingen voor een rolstoel. Hengelo Gezondheidspark ligt aan de Hengelose wijk Tuindorp.

Glanerbrug onderaan

In het verspreidingsgebied van deze krant scoort Hengelo Kennispark het best, maar ook Delden, Borne en Winterswijk West worden met een 7,6 door de reiziger gewaardeerd. Station Glanerbrug is met een 6,6 het station in deze regio waar forenzen het minst tevreden over zijn.

De meeste stations in deze regio scoren een cijfer in de 7. Naast Glanerbrug krijgen alleen Almelo De Riet en station Almelo van de reizigers een beoordeling die met een 6 begint.

Limburg aan de top

NS en ProRail voeren het onderzoek elk jaar uit om te weten te komen hoe reizigers over stations denken en wat er nog verbeterd kan worden. Het hoogst gewaardeerde station van Nederland ligt in Limburg: Klimmen-Ransdaal. Reizigers geven die treinstop een 8,3. Twee jaar geleden was Klimmen-Ransdaal ook al het station waar treinreizigers het meest tevreden over waren.

De top 3 van beste stations in Nederland zijn allemaal Limburgs. Na Klimmen-Ransdaal maken Schin op Geul en Valkenburg de top 3 compleet, waarmee treinreizigers dus het liefst in-en uitstappen in Zuid-Limburg, zo blijkt. In Overijssel wordt station Gramsbergen met een 8.0 het hoogst beoordeeld in het onderzoek. Dalfsen (7,9) en Kampen (7,8) volgen kort daarachter.

Slechtste van Nederland

De stations in deze regio krijgen allemaal een voldoende. Landelijk valt er überhaupt maar één onvoldoende op de lijst van de NS. Station Lage Zwaluwe krijgt een 5,2 en is daarmee het ‘slechtste’ station van Nederland. Van de grote steden krijgt het station Rotterdam Centraal de hoogste beoordeling: een 8,0, waarmee Rotterdam landelijk de 6e plek gezet, nét boven het Overijsselse Gramsbergen.

Dit zijn de rapportcijfers van de treinstations in deze regio: Hengelo Gezondheidspark: 7,7

Delden: 7,6

Borne: 7,6

Winterswijk West: 7,6

Wierden: 7,6

Hengelo Oost: 7,5

Holten: 7,5

Winterswijk: 7,4

Nijverdal: 7,4

Goor: 7,4

Lichtenvoorde-Groenlo: 7,4

Enschede-Kennispark: 7,3

Vriezenveen: 7,3

Enschede : 7,2

Hengelo: 7,2

Aalten: 7,2

Oldenzaal: 7,1

Rijssen: 7,1

Enschede De Eschmarke: 7,0

Vorden: 7,0

Ruurlo: 7,0

Almelo: 6,8

Almelo De Riet: 6,8

Glanerbrug: 6,6