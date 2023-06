Dit kun je komend weekeinde doen in Enschede: kunst, hoogvliegers en met een handdoekje naar de naturistencamping

Stelling | Personen moeten bestraft worden voor het doorzoeken van afvalbak­ken

Vuilnisbakken opentrekken, zakken kapotscheuren of containers omkieperen; er is een enorme toename van mensen die graaien in afvalbakken op stations en in de stad, op zoek naar afgedankte flesjes en blikjes waar sinds kort statiegeld mee te verdienen valt. De NS zit ermee in zijn maag op stations door heel Nederland.