Dit nieuw centrumplein is van alle markten thuis: ‘Prettige chaos met een hek eromheen’

Kamp Erika, het concentra­tie­kamp waar niemand liever iets van weet: ‘Nederlan­ders werden hier gemarteld door Nederlan­ders’

Haar opa Jan beweerde dat hij in Westerbork had gezeten, maar dat bleek niet waar te zijn. Hij zat bij Ommen in een concentratiekamp waar onderzoeksjournaliste Hester den Boer nog nooit van had gehoord en waar nog altijd een zweem van geheimzinnigheid en zwijgen omheen hangt: Kamp Erika. Stof voor een boek.