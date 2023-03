Dit restaurant is volgens Thuisbezorgd.nl het beste bezorgrestaurant van Enschede

De Thuisbezorgd.nl Awards vonden op 14 maart voor het negende jaar op rij plaats. Het platform bekroont de bezorgrestaurants op basis van publieksstemmen.

Beste van Enschede

In Enschede zijn er heel wat restaurants die eten bezorgen. In de categorie ‘Beste restaurant van Enschede’ hebben deze negen restaurants (in willekeurige volgorde) de meeste stemmen gekregen:

Constantinople Grill-Lunchroom Hola Restaurant Olijfje Tousjee Mercurius Vis & Sushi Burger Bro’s Le Due Isole Cafetaria ’t Centrum Blue Sakura

De winnaar

Het is een mooie eer voor de negen zaken hierboven om in bovenstaand lijstje te staan. Maar welk restaurant is de grote winnaar van de Thuisbezorgd.nl Awards 2022 in Enschede? In Enschede is dat Masada, die zowel in Boswinkel als in Stadsveld een vestiging heeft. Het restaurant kreeg de meeste stemmen.

Speciale prijs

Masada-eigenaar Ablahad Lahdo – beter bekend als Appie – is trots en opgelucht. “De Thuisbezorgd-award is voor mij een speciale prijs, want er zijn zoveel zaken in Enschede aangesloten bij Thuisbezorgd. Dat we dan weer mogen winnen is heel bijzonder.”

Alles uit de kast

Zag Appie de winst aankomen? “Als ik eerlijk moet zijn hebben we echt veel gedaan om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen, alles uit de kast gehaald met beide zaken. Maar dan nog kan een ander meer hebben gedaan. Dus het was zeker spannend.”

Populairste gerechten

Masada scoort volgens de Enschedese stemmers vooral goed op heerlijk eten, uitmuntende klantenservice en snelle bezorging. En de populairste gerechten op de kaart? Dat zijn de kapsalon döner, dönerbox en het broodje shoarma. Smakelijk!

