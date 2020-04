Dit weekend BBQ-en? Pas op, voor je het weet heb je een dikke boete

Dat handhavers en politie streng optreden is inmiddels wel duidelijk. Zo werden eerder deze week drie jongens uit Twente op de bon geslingerd, omdat ze met drie personen in één auto zaten. Ook een barbecue in de achtertuin kan je duur komen te staan: de boete kan oplopen tot 400 euro per persoon.

Regels omtrent barbecueën

Personen die tot één huishouden behoren, mogen gezamenlijk barbecueën zonder restricties. Wanneer vrienden of familieleden op bezoek komen, moeten zij verplicht anderhalf meter afstand van elkaar houden.



De politie houdt hier ook tijdens Pasen toezicht op. ,,Het is in de praktijk lastiger dan dat je denkt dus waarom zou je het opzoeken?’’



Zowel politieagenten als de boa's van de gemeente mogen hiervoor een bekeuring uitschrijven. ,,In eerste instantie zullen we waarschuwing, maar als dat niet helpt dan kan er bekeurd worden.’’



Vanwege de noodverordening is samenscholing verboden. ,,Mensen houden zich in het algemeen goed aan de regels. We vertrouwen erop dat mensen dat blijven doen, ook nu het mooie weer voor de deur staat. Laten we dit met elkaar volhouden zolang het nodig is.’’

Elkaar aanspreken