Dit zijn de toekomstscenario’s voor Pieter Omtzigt: wordt het ‘premier Pieter’?

Remco uit Buurse kan er met zijn hoofd niet bij: vriendelij­ke bouwvak­kers bleken gehaaide criminelen

Na het vertrek van de vorige huurder stond een deel van de stal in Buurse leeg. Eigenaar Remco Pit vond een huurder in ‘bouwvakkers’ uit het westen. Vorige week werd er een hennepplantage ontdekt. Met grote gevolgen voor Remco: „Ik heb nog nooit een joint gerookt en dan overkomt me dit.”