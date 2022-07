Dode bij ernstige aanrijding in Enschede, helikopter helpt bij sporenonderzoek

Oer-horecaman Appie van De Roozeboom tapt binnenkort laatste biertje in Enschede: ‘Gouden tijden, maar corona was niet leuk’

Nog even en Ab Roozeboom luidt de bel voor de laatste ronde in zijn café aan de Poolmansweg. Zijn gasten hebben het nooit over De Roozeboom. Ze gaan naar ‘Appie’, al een eeuwigheid een begrip in de Enschedese horeca. Voldaan beziet hij zijn loopbaan. Maar: „Het rookverbod en corona hebben het er niet leuker op gemaakt.”

10:00