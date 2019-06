Dode in Twente tijdens 112-storing, hulpdiensten kwamen te laat

Voor de 65ste keer JeugdViva voor kinderen in Enschede

11:48 ENSCHEDE - Op maandag 15 juli wordt de JeugdViVa officieel geopend door wethouder Niels van den Berg om 10.30 uur op het terrein van de speeltuin 't Heelal aan de Siriusstraat 5 in Enschede. Daarmee geeft hij de aftrap voor de 65ste JeugdViva in Enschede die op tal van locaties in de stad zal worden gehouden in de maanden juli en augustus.